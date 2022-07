Opvangcentrum Oldenzaal ontfermt zich ook over honden met een rugzakje: ‘Dier in nood altijd helpen’

Zodra Wagemakers of haar assistent Nathalie Schievink ’s morgens om acht uur de poort van het asielcentrum opent, wordt altijd eerst gecontroleerd of er nieuwkomers in de nachtopvang zitten. „Die kunnen daar de voorbije nacht zijn gebracht door de politie of de dierenambulance”, legt Wagemakers uit. „Zij hebben toegang tot de nachtopvang. De nieuwkomers worden eerst ingeboekt. Daarna volgt een medische check. Soms kun je aan de haren of een wond wel zien dat er is gevochten. Af en toe moet een hond of kat eerst in quarantaine.”