Oranje-spits Eva (16) speelt een thuiswedstrijd in Oldenzaal bij finaleronde voor EK op veld van Quick'20

Oude Elberink werd vorig jaar gekozen tot Sporttalent van Oldenzaal. Met haar teamgenoten speelt zij op 8, 11 en 14 maart in Oldenzaal en Oldebroek om een ticket voor het EK, dat in mei plaatsvindt in Estland. De finaleronde begint woensdag (19.00 uur) met het duel Nederland-Wales op sportpark Vondersweijde. Op zaterdag 11 maart (16.00 uur) treffen Finland en Wales elkaar in Oldenzaal. En in de laatste kwalificatiewedstrijd van WU 17 (Women Under 17) op dinsdag 14 maart (19.00 uur) is Finland de tegenstander.