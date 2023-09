Ouderen in Oldenzaal ruziën over wie ontmoetingsruimte mag gebruiken: ‘Bingomiddag verstoord door vrijmibo met veel drank’

Niet Vergeten Johan Christen­hus­z wil soms wel naar zijn Annie, maar wil ook nog even blijven voor de kinderen

‘Je bent er wel, maar je krijgt er toch weinig van mee. Het was wel een mooie uitvaartmis in de Plechelmus-basiliek. Er was heel veel volk en dat is altijd fijn.” Johan Christenhusz is dankbaar voor een lang en mooi leven met zijn Annie uit Deurningen.