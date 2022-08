Ouderwets gezellig op Boeskool is Lös, maar toekomst Summer in the City onzeker: ‘Moeten er met elkaar naar gaan kijken’

Overname Cafetaria Groener in Oldenzaal maakt de tongen los: ‘Blijven de patatkrui­den?’

OLDENZAAL - Nieuws over de overname van Cafetaria Groener in Oldenzaal maakt de tongen los in Oldenzaal. En dat heeft een wel heel opmerkelijke reden. Klanten vrezen namelijk dat de ‘heerlijke patatkruiden’ op hun knapperige friet plaatsmaken voor het gebruikelijke zout.

21 juli