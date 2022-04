Overbuurman ziet woning in elkaar storten: ‘Ik hoorde geschreeuw onder het puin’

De Noordtak: ramp of ‘must have’? Goederen­spoor­lijn verdeelt de regio, letterlijk en figuurlijk

Jarenlang beijverde het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) zich voor een Noordtak aan de Betuweroute, als oplossing voor de aanwonenden van het bestaande spoor. Stille diplomatie met succes, zo leek het. De Tweede Kamer wil een onderzoek, zei ze in november. Maar het sentiment is plots gedraaid, nota bene in de eigen regio.

2 april