Overname Cafetaria Groener in Oldenzaal maakt de tongen los: ‘Blijven de patatkruiden?’

Storm aan boze reacties om vernieling invaliden­toi­let Het Hulsbeek: strenge beveili­ging de oplossing?

OLDENZAAL - Nieuws over het gesloopte invalidentoilet op Het Hulsbeek leidde afgelopen week tot een storm aan boze reacties. En hoofdzakelijk de vraag: waarom? Het antwoord moet ik u schuldig blijven. Maar misschien heeft u wel een idee over de oplossing. En uiteraard blikken we in dit weekoverzicht terug op ander (opvallend) nieuws van de afgelopen dagen.

2 juli