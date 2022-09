Pinners terug op de gevel van bakkerij in Oldenzaal: ‘Deze winkel voelt altijd al als de mijne’

Na postnatale depressie en burn-out komen Oldenzaal­se Margot en Suzanne uit Dordrecht met 'Pot Vol Liefde’

OLDENZAAL - De in Oldenzaal geboren Margot Wit (41) weet als geen ander dat jonge moeders het niet altijd even leuk hebben. Voor die mama’s in een dip is er nu een ‘Pot Vol Liefde’.

11 augustus