Pizzeria La Fontanella in Oldenzaal voorlopig nog niet open: ‘Kan wel najaar worden’

Na twee jaar weer Mariakapel­len­dag: ‘Maria biedt houvast als het even moeilijk gaat’

BEUNINGEN - „Ze is mijn houvast”, zegt Ans Booijink (77) heel beslist. ‘Ze’ is Maria voor wie op zeventig plekken in Twente een kapel is gebouwd. Ans Booijink is medeorganisator van de Twentse Mariakapellendag, komende zondag.

25 mei