Pizzeria La Fontanella vertrekt na 24 jaar uit centrum van Oldenzaal: ‘Hopen in toekomst weer een restaurant te openen’

Oldenzaal doneert euro per inwoner aan slachtof­fers aardbeving in Turkije en Syrië

Oldenzaal gaat een euro per inwoner doneren voor hulpverlening in Turkije en Syrië. Onder de streep komt dit neer op een bedrag van 31.741 euro. De gemeente heeft besloten dat de lokale organisaties in Oldenzaal samen met het college van B en W bepalen waar het geld op dit moment het hardst nodig is.