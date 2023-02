Plannen voor een windpark op zee? De ingenieurs van KENC uit Oldenzaal weten precies wat daar voor nodig is

met video Smurfen, seks en soa’s op carnavals­feest in Albergen: ‘Als je een kind hebt kun je niet meer zuipen’

Het aantal soa’s in Twente is hard gestegen en ligt hoger dan in andere regio’s. Een op de vier bezoekers van de GGD Twente heeft een of meer seksueel overdraagbare aandoeningen. En dat is alarmerend. Koploper is chlamydia, gevolgd door gonorroe. Daarom komt de GGD in actie waar om en nabij 15.000 jongeren en hun hormonen door de tent gieren: De Mega Carnavalsparty in Albergen.

6:02