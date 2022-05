‘Poesiealbum’ met huwelijksaanzoek en schriftjes van Hermanna Molkenboer in stadsarchief Oldenzaal

OLDENZAAL - Stadsarchivaris Niels Bakker had geen bedenktijd nodig toen hem gevraagd werd of hij misschien belang had bij vier unieke schriftjes, oude familiefoto’s en een ‘poesiealbum’ van Hermanna Molkenboer, één van de weinige vrouwen in de Twentse textiel. Natuurlijk had-ie dat. Dinsdag 7 juni krijgt Bakker dit historische materiaal overhandigd.