Politie maakt einde aan achtervolging door Oldenzaal, gewonde scooterrijder aangehouden

Lange celstraf en tbs voor Jopie (45) na mislukte overval op de AH in Oldenzaal

Jopie B. overvalt in september vorig jaar, rond een uur of half tien in de avond, de Albert Heijn aan de Johanna van Burenlaan in Oldenzaal. De reden van de overval? De oorspronkelijk uit Deventer komende Jopie heeft ‘gewoon’ geld nodig voor drugs. Het levert hem dinsdag een forse celstraf en tbs met dwangverpleging op.