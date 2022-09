Politie onderzoekt mishandelingen door jeugd in Oldenzaal: gezellige kermisavond eindigt met hersenschudding voor scholier

Politiek baalt van opstelling kerkbe­stuur, maar trekt wel 3 miljoen euro uit voor vernieuw­bouw van Franciscus­school in Oldenzaal

OLDENZAAL - Ideaal is het zeker niet: 3 miljoen euro investeren in een gebouw dat economisch eigendom is van de Plechelmusparochie. Toch is de gemeente bereid dit bedrag vrij te maken voor vernieuwbouw van de Franciscussschool. ‘Het belang van de kinderen staat voorop’, vindt de raad.

14 september