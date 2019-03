Politie onderzoekt ‘ongelooflijk roekeloze’ autostunt bij Oldenzaal

OLDENZAAL - ‘Echt onverantwoord roekeloos verkeersgedrag’. Zo noemt de politie een ‘stunt’ met een auto op de parallelweg tussen Denekamp en Oldenzaal. Een filmpje daarvan maakt op entertainmentsite Dumpert hevige reacties los. De politie zegt een onderzoek te hebben ingesteld. „Als we de bestuurder vinden, is hij van ons.”

‘Levensgevaarlijk’, ‘knettergek’ en ‘alle hersencellen kapot’. De reacties op Dumpert zijn niet mals. In de video is te zien hoe de bestuurder op de parallelweg richting Oldenzaal met volle vaart over de drempel rijdt, met alle vier de banden van het wegdek door de lucht vliegt en vervolgens weer landt op de straat.

Nat wegdek

Die hoge snelheid, in combinatie met een nat wegdek en bomen langs de weg, had volgens de politie ook heel anders kunnen aflopen. „Wat een lol. Dit doen, het filmen en dan ook nog eens opsturen”, reageert Emil Baveld, chef van de politie in Noordoost-Twente. Hij veroordeelt de actie scherp. „Ik kan er heel kort over zijn: dit is echt ongelooflijk onverantwoord.”