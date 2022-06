Postbezorger Harry (53) ‘vol in de ankers’ op voorrangsweg in Oldenzaal: ‘Straks lig ik op de motorkap’

Al zijn successen als trainer haalde Erik ten Hag als inwoner van Oldenzaal; da’s geen toeval

Het bleef rustig in de straat waar hij woont. Geen vlaggen en wimpels, geen toeterende auto’s, geen rood-wit gespoten huis. Niets van dat alles. De trainer van de landskampioen kan in Oldenzaal nog in rust genieten van zijn nachtrust. En van de successen.

14 mei