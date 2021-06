PostNL te traag met examenpost: Oldenzaalse docent in de problemen

Onderwijs­cen­trum StudieQ pakt het in Oldenzaal groter aan en werkt samen met landelijke speler Lyceo

20 mei OLDENZAAL - Een betere begeleiding, een ruimer aanbod en meer toegang tot leermethodes. Onderwijscentrum StudieQ in Oldenzaal is maar wat trots op de samenwerking met Lyceo, een landelijke onderwijsondersteuner. „Dit is voor ons pure winst”, zegt StudieQ-directeur Rick ter Horst.