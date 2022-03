Presentatie jubileumboek op 55ste verjaardag: ‘Oelewappers brachten carnaval onder ’t volk’

VIDEO Michelle (25) uit Oldenzaal beleeft fantas­tisch avontuur in De Bachelor: ‘Maar romanti­sche klik ontbrak’

OLDENZAAL - De vonk sloeg niet over tussen Michelle Peterman en ‘De Bachelor’ Thomas van der Vlugt. En dat is helemaal niet erg. Want in Mexico beleefde de 25-jarige Oldenzaalse deelneemster een avontuur om nóóit te vergeten. „Je leeft in zo’n bubbel met elkaar.”

25 februari