Priklocatie voor herhaalprik in oude bieb Oldenzaal

De locatie is geopend van woensdag 5 oktober tot en met zondag 9 oktober en woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Voor de herhaalprik moet een afspraak worden gemaakt via de website www.planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. De locatie is geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Rond de locatie is het betaald parkeren. Op de website www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik staat wie er aan de beurt is voor een herhaalprik.