Raadsel onbekende onderduiker blijft in Deurningen: ‘Misschien moet hij een aanwijzing geven van boven’

Hij had een lichtbruin scheerapparaat in zijn achterzak. Frappant detail, vindt Maria Löbker. ,,Dat ze dat niet hebben afgepakt.” Löbker is van de Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weerselo, die ondertussen twee jaar speurt naar de identiteit van deze onbekende onderduiker. Met Herman van Coevorden, Eduard Denneboom, Jeanette Meijers-Spier, Hedwig Wolff-Maschke en Rika van Zuiden-ten Brink is hij in 1944 geëxecuteerd door de SD.