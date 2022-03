Rechter Matthieu Verhoeven: ‘Poem Derks had een afkeer van deftigheid en als het nodig was had hij een hoefijzer in de handschoen’

made in twente Eurosped bezorgt vracht in de hele wereld vanuit Oldenzaal

OLDENZAAL - Expediteur Eurosped in Oldenzaal bezorgt met hulp van 80 transporteurs vracht over de hele wereld. Als het moet van deur tot deur. Doordat 20 procent van de omzet via webshops komt, leverde het bedrijf ook tijds de coronapandemie geen omzet in. Voor webshops doet Eurosped ook de opslag en orderpicking, als de klant dat wil.

