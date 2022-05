Riante kavel Hengelosestraat in Oldenzaal ligt al tijdlang braak; komen beloofde woningen er nog?

Voortbe­staan vv Oldenzaal hangt aan zijden draadje: ‘Heeft meer met club dan met spelers te maken’

OLDENZAAL - Het gaat niet goed met voetbalvereniging Oldenzaal. Het ledenaantal loopt terug, het eerste elftal heeft maar weinig spelers om uit te kiezen en er is geen eigen jeugd. Of de club er volgend seizoen nog is, is allesbehalve zeker.

4 mei