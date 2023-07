Ruim een derde van jongvolwassenen in Oldenzaal is zware drinker: ‘Alcohol is geaccepteerd genotsmiddel’

Poederblus­ser betekent bijna einde van Twentse band The Euros: ruim 2 ton schade

Het was weer een topshow van de band The Euros. De sfeer zat er goed in, het publiek ging uit zijn dak. Totdat een onverlaat dacht de feestvreugde verder te moeten vergroten door een poederblusser leeg te spuiten over het podium...