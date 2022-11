Ruud Pletting was 19 jaar het gezicht van het orkest Semper Crescendo: ‘Ik hield van de Oldenzaalse tradities’

met video Twentse ex-profs Wout, Ramon, Dennis en Tim over het enge zwarte gat. En wat doen ze nu? ‘Iets heel anders’

OLDENZAAL - Op het Linkedin-profiel van Wout Droste staat: ‘Beschikbaar voor werk’. De 33-jarige oud-speler van Heracles en FC Twente stopte in oktober met profvoetbal. Hoe moeilijk is het om een nieuw leven op te pakken? „Soms zwaar”, vinden andere oud-profs. Hun advies: „Niet in paniek raken.”

