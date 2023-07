Sander uit Oldenzaal was alcoholverslaafd en is nu hulpverlener: 'Alcohol is hier groter probleem dan drugs'

Hij is inmiddels de schaamte voorbij, maar het duurde wel even voordat Sander Pleijsier (52) openlijk durfde te praten over zijn verleden als alcoholverslaafde. Dat was in de tijd dat hij als uitbater van het toenmalige café Vlaskamp (nu De Bestemming, red.) de kost verdiende. Problemen in de privésfeer zorgden ervoor dat Sander vaker naar de fles greep. Hij kon niet meer zonder alcohol. De gevulde bierpullen gingen zelfs mee onder de douche.