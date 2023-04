Schapen herkennen Oldenzaalse Erna aan haar rode fietstas: ‘Als we quitte spelen, vinden we het prima’

Als ze haar stem horen is het hek helemaal van de dam. In blij dartelende pas komen de schapenmoeders met hun jonge lammetjes aanhuppelen. „Hier aan de Burgemeester Wallerstraat houden we de ooien met jonge lammeren die net van huis weg kunnen. Dat grote lam daar werd al in januari geboren”, wijst ze.

De vijftien ooien kregen elk één, of meerdere lammeren. „En die daar”, duidt ze, terwijl ze brood uitdeelt, „kreeg een drieling. Er zit een heel kleintje bij. Dat hebben we in het begin met de fles bij gevoed. De kinderen hier in de straat vinden het erg leuk om mee te helpen”, vertelt ze. In verband met de eerste opvang en verzorging proberen Erna en haar echtgenoot Gertjan elk jaar de ooien zoveel mogelijk in twee groepen af te laten lammeren.