Schokkende vergadering in Dinkelland en risico’s maar ook charme van agenten die scholieren achterna zitten

Nieuwe spelregels bij verkoop/verhuur van gemeente­lijk vastgoed: ‘Voor iedereen gelijke kansen’

De onrechtmatige verkoop van een bedrijfskavel in Didam heeft ook gevolgen voor de verkoop en verhuur van gemeentelijke grond en vastgoed in Oldenzaal. Het gelijkheidsbeginsel staat nu, nog meer dan voorheen, op één. „We moeten heel goed nadenken over wat we willen met een pand.”