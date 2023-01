Slachtoffer zware mishandeling in centrum van Oldenzaal met hoofdletsel naar ziekenhuis gebracht

COLUMN Na kommaneu­ken­de verzeke­raar verdient Xue uit Oldenzaal wel wat steun: Doe mij maar een patatje mét

Ik weet niet bij welke verzekeraar Xue Ying Zeng haar cafetaria aan het Plechelmusplein heeft verzekerd. En het is me ook niet bekend welke medewerker van dat bedrijf zich vorig jaar ontfermde over de schadeclaim die Xue indiende nadat De Smulhoek stevige schade opliep door een brand. Maar ik moet wel bekennen dat ik de neiging krijg om de betreffende man (gok ik zo) of vrouw over de gloednieuwe toonbank van deze snackbar te trekken. Om hem/haar één simpele vraag te stellen: heb jij wel eens een kroketje in het vet van een uitgebrande frituur gegooid?

14 januari