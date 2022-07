Smellink Interiors in Oldenzaal verhuist na ruim 35 jaar naar ander pand: ‘We zijn er heel blij mee’

Genoeg te doen voor Smellink Interiors in de weken voor de verhuizing: de bekende Oldenzaalse interieurwinkel krijgt een compleet nieuwe showroom inclusief ‘brandstore’ met het Belgische meubelmerk Passe Partout. De winkelruimte beslaat straks 1100 vierkante meter. Dat is nagenoeg even groot als de huidige winkel, waar Smellink Interiors al ruim 35 jaar gevestigd is. Het bedrijf begon ooit op een locatie aan de Molenstraat in de Oldenzaalse binnenstad en verhuisde daarna naar het industrieterrein.