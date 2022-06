Snelheidsduivels in Dinkelland vaakst op de bon en de bestuurlijke kweekvijver van GroenLinks in Oldenzaal

WA'K ZEGG'N WOLWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: Dinkelland aan kop waar het gaat om het aantal snelheidsovertredingen en de fractie van GroenLinks in Oldenzaal als opstapje naar een mooie wethouderspost.

Snelheidsduivels

Dat Independer persberichten verstuurt over de beste bancaire producten, verzekeringen, hypotheken en energieleveranciers is bekend. Waarom het digitale vergelijkings- en adviesplatform zich nu ook stort op het aantal snelheidsovertredingen in Nederland roept wat meer vragen op. Met behulp van data van het Centraal Justitieel Incassobureau verdiepten de analisten van Independer zich in dit onderwerp.

In Losser werden vorig jaar de minste snelheidsboetes uitgeschreven: 266 in totaal. Dat zijn er heel wat minder dan in Oldenzaal (854), om over Dinkelland (6579!) nog maar te zwijgen. Verklaringen voor deze cijfers kan het platform niet geven. Wat wel opvalt in de analyse: de vele hardrijders in Dinkelland (gemiddeld 8,8 kilometer te veel op de teller) hebben minder haast dan hun collegae in Oldenzaal (gemiddeld 10,1 km te snel). Voor Losser wordt alleen gemeld dat daar gemiddeld minder dan één boete per dag wordt uitgedeeld.

Voor de haastige automobilist die wil weten waar hij/zij de voet van het gaspedaal moet halen, was het handig geweest om te weten waar de meeste overtredingen worden begaan. Nu moeten we gissen. In Oldenzaal heeft de Eektestraat de reputatie een echte racebaan te zijn. Als hardrijdende automobilist die op zijn centjes let, is dat nou net informatie die je graag wilt hebben.

Kweekvijver

Dat de raadzaal van Oldenzaal een perfect opstapje is voor een bestuurlijke carrière buiten de Boeskoolstad mag bekend zijn. Frits Rorink (CDA) legde er als wethouder de basis voor een succesvolle promotie naar eenzelfde post in Deventer. Nog verder terug in de tijd vertrok PvdA-wethouder Karel Loohuis naar Wognum om burgemeester te worden van deze (toenmalige) Noord-Hollandse gemeente. Beide partijen worden op dit punt echter overtroffen door GroenLinks, dat in hoog tempo de ene na de andere wethouder aflevert.

Oud-fractievoorzitter Marian Oosterbroek bleef in de regio en is sinds kort wethouder voor Burgerforum in Losser. Een partij waarvan ze zelf waarschijnlijk niet wist dat die zo dicht bij haar politieke overtuigingen lag. Deze week werd bekend dat Manouska Molema deel uit gaat maken van het college in Groningen. Een onverwachte maar mooie benoeming. En nu komt daar Sandor Löwik ook nog eens bij. Hij verhuisde enkele jaren geleden naar Noord-Brabant en wordt binnenkort wethouder van Nuenen. De vraag is nu natuurlijk: waar gaat Harry Snijders, de huidige kopman van GroenLinks, straks landen? Waarschijnlijk in de koudste gemeente van Nederland. Harry is immers op zijn sterkst bij lage temperaturen.