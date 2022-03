Spoiler alert: Oldenzaalse deelnemer Carlos (28) verbluft in Expeditie Robinson

DE KLAPSTOEL Bourgon­disch leven is mooi, zei de huisarts tegen Gerrit Eissink, maar van alles de helft is ook goed

OLDENZAAL - Meer dan een halve eeuw was hij hét gezicht van budovereniging Hantei. Zaterdag neemt Gerrit Eissink (78) afscheid van de club die hem zo dierbaar is. Een mooie aanleiding om deze drager van de zwarte band te vragen de klapstoel in een schouderworp te nemen.

18 maart