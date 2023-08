Stadsdichter Geert Christenhusz over Oldenzaal Boeskoolstad: ‘Plek om je ouderwets te vermaken’

Zelensky is overal, dus ook in Ootmarsum

De Oekraïense president Vladimir Zelensky is de komende weken op een bijzondere manier aanwezig in Ootmarsum. Zijn levensgrote portret, gemaakt door de Oekraïense kunstenares Viktoria Kartasova was op de traditionele Kunstmarkt van dit weekend een van de blikvangers en wordt op 15 september aan de hoogste bieder verkocht. De opbrengst wordt volledig besteed aan humanitaire land voor Oekraïne.