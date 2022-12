Stadstoilet, bewaakte fietsenstalling en Geldmaat in één in Oldenzaal: 'Het idee is nog wel heel pril’

OLDENZAAL - Hoe lastig is het om een (invaliden)toilet te realiseren, dat ook in de avonduren open is? Oldenzaal zoekt zich suf naar een geschikte plek. Er liggen nu vier opties op tafel.

Niets zo vervelend als wanneer de nood hoog is er geen toilet in de buurt is. Oldenzaal beschikt wel over zogenaamde Nette Toilette. Dat zijn toiletten, die ondernemers gratis voor iedereen beschikbaar stellen. Het nadeel is dat ze alleen te gebruiken zijn tijdens openingstijden.

Een invalidentoilet dat ook in de avonduren open is heeft Oldenzaal, op Stadstheater De Bond na, nog niet. De WG diende daarom vorig jaar op 8 november een motie in, waarin zij het college van B en W opdroeg voor 1 maart dit jaar met drie concrete voorstellen te komen voor een (invaliden) stadstoilet. Die opties werden maandagavond tijdens het politiek forum besproken.

Geen schuld

Het college had de opties al in februari in een memo aan de raad gepresenteerd. Dat het nu pas door de politiek behandeld wordt ligt volgens wethouder Evelien Zinkweg niet aan het college. „De motie is uitgevoerd, maar is lang blijven liggen omdat het niet door u geagendeerd is”, sprak ze de forumleden voorafgaand aan de discussie toe.

De drie opties zijn als volgt: