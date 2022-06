Stagebegeleider Stanly ten Dam uit Oldenzaal en zijn passies: ‘Ik ben een bourgondiër en geniet van dit gebied’

Want als er iets is dat Stanly ten Dam (44) per se niet wil, dan is de indruk wekken dat hij hoog van de toren blaast. Wat hij wel uitstraalt is een enorme betrokkenheid bij de leerlingen van het praktijkonderwijs van het Twents Carmel College aan de Leliestraat. „Elk kind heeft zijn eigen leerroute. Als wij met ons team kunnen helpen om een leerling op die plek te krijgen, dan maakt me dat trots,” zegt hij.