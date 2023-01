Station Berghuizen tijdens Spanvöggel-gala het vertrekpunt voor een carnavaleske treinreis

Cultuur­shock in leslokalen van regenboog­groe­pen in Oldenzaal en Denekamp: ‘Sommige kinderen hebben nog nooit een potlood in de handen gehad’

OLDENZAAL/DENEKAMP - Hun wortels liggen in landen als Syrië, Eritrea en Oekraïne, naar school gaan deze jonge nieuwkomers in Oldenzaal en Denekamp. Een hele klus voor het team van BSO De Windroos dat de lessen verzorgt. „Sommige kinderen hebben nog nooit een potlood in handen gehad.”

