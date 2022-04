Straatmeubilair in Oldenzaal en Dinkelland al maandenlang mikpunt vandalen

Het is geen incident, maar schering en inslag: vernielde verkeersborden, een toegetakelde lichtmast en vier vernielde rotondeportalen bij de rotondes op 't Stift en bij café Ensink in Weerselo. De schade loopt op in de duizenden euro's. De politie tast in het duister over de daders. Peter Withag, wijkagent van Tubbergen, Reutum en Haarle, vermoedt dat uitgaanspubliek de boosdoener is omdat de vernielingen telkens 's nachts in het weekend worden aangericht. Afgelopen weekend was het ook weer raak.