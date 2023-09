Kiek dan! Heel Hengelo danst: van acrobati­sche folklore van Roesalka tot urban contempora­ry van IRON

Ontheemd door de Tweede Wereldoorlog kwamen vier Oekraïners elkaar na allerlei omzwervingen tegen op een bruiloftsfeest in Hengelo, waar ze spontaan Oekraïense dansen inzetten. Dans verbroedert en in die geest richtten Roman Pyndus, Michael Romanyk, Ivan Kindy en Michael Bryk in 1955 de Oekraïense dansgroep Roesalka op. Een vereniging die behalve met muziek en dans ook andere aspecten van de Oekraïense cultuur in Nederland wil uitdragen.