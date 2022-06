Summer in the City eerste betaalde evenement in de geschiedenis van de Boeskool is Lös in Oldenzaal

Met Summer in the Zittie, een zomers feestje op de Ganzenmarkt met verplichte zitplaatsen, gaf Bart Ikink vorig jaar in zijn eentje alvast een voorproefje op het evenement dat er half augustus echt gaat komen. Ondanks alle beperkingen van toen kijkt Ikink er tevreden op terug: „Het leverde me een hoop credits op en ik heb een topweek gehad met mijn personeel.” Met horecacollega’s Frans Bult junior, Maarten Ensink en Bas de Leeuw tekent hij nu voor de organisatie van Summer in the City. Een vierdaags evenement met lokale en landelijke artiesten en dj’s, die op de Ganzenmarkt een bonte cocktail van feestmuziek, uptempo-polka’s en het Nederlandstalige lied presenteren.