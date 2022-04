Terugblik in beeld: de winnaar en andere bezienswaardigheden van de Grote Twentse Carnavalsoptocht

LIVE | Persconfe­ren­tie met burgemees­ter Welman naar aanleiding van verwoesten­de explosie in Oldenzaal

Een woning aan de Hoefsmid in Oldenzaal is maandagochtend compleet verwoest na een gasexplosie. Bij de explosie raakten vier mensen gewond. Het gaat om drie leden van het gezin dat in het huis woonde en een monteur die aan het werk was bij de woning.

4 april