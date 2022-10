Toneelstuk van KNK dit jaar voor Oldenzaal tegen MS: ‘Een mens is veel meer dan de ziekte’

Talent in Huis: huiskamer­op­tre­dens op achttien locaties in Oldenzaal

OLDENZAAL - Muziek, poëzie, swingende jazz en nog veel meer: tijdens Talent in Huis valt er in Oldenzaal komende zondag tussen 12.30 en 17.30 uur het nodige te genieten. In verschillende huiskamers, verdeeld door de stad, laten artiesten hun talenten zien of horen.

