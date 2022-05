Treesje uit Oldenzaal en haar oma op doek: ‘Ik zie mijn oma en zie dat ik steeds meer op haar lijk’

Lief dingAls Treesje Volmer aan het werk is in haar meubelstoffeerderij, dan kijkt oma Liesbeth mee. In haar schort, want die droeg ze altijd. ‘Het leven is hard werken en geluk is te vinden in het samenzijn’. Dat is wat Treesje van haar oma leerde.