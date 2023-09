Tsjechisch supertalent Brenda (16) tenniste een week geleden nog in New York, nu is ze in Oldenzaal

Het is woensdag 23 augustus. Op één van de achttien wedstrijdbanen van de US Open Tennis Championships in New York, tussen de wolkenkrabbers. En vlakbij het imposante Arthur Ashe Stadium, het center court van de US Open. Daar speelt Brenda Fruhvirtova in de kwalificaties tegen de Japanse Moyuka Uchijima. Het wordt een teleurstelling. Waar ze eerder dit jaar de kwalificaties voor de Australian Open en Roland Garros nog overleefde, lukte haar dat in de Verenigde Staten niet.