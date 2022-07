Twee auto’s total loss bij ongeval in Oldenzaal

Jaartje langer bouwen in oude hallen aan carnavals­op­tocht in Oldenzaal? Die kans is groot

OLDENZAAL - Het zijn spannende dagen voor de wagenbouwers in de Boeskoolstad. De Stichting Huisvesting Oldenzaalse Carnavalsloodsen(SHOC) hoopt deze week de knoop door te hakken over de start van de nieuwbouw aan de Thorbeckestraat. De kans is aanwezig dat er ook dit seizoen nog op die locatie gebouwd moet worden.

20 juli