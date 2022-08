Twee gewonden door extreem ondiep zwemwater in Het Hulsbeek bij Oldenzaal

Omgevallen boom zorgt voor meer schade dan verwacht in Oldenzaal­se Hofmeijer­straat: ‘Na vakantie steken we koppen bij elkaar’

OLDENZAAL - Het herstel van de huisjes aan de Hofmeijerstraat in Oldenzaal, die in februari getroffen werden door een grote omvallende linde, laat nog even op zich wachten. WBO Wonen wacht de rapporten over de precieze schade af, alvorens aan de slag te gaan met de monumentale panden naast de Hofkerk.

5 augustus