Twentse videoclip voor Oekraïne levert flink bedrag op

Op zoek naar verhalen over en herinnerin­gen aan de ‘textiel van toen’ in biblio­theek Oldenzaal

OLDENZAAL - Hoe was het om in de Oldenzaalse textielfabrieken te werken? Die vraag staat centraal tijdens het Textielcafé, dat zaterdag 23 april wordt gehouden in de openbare bibliotheek in de Vijfhoek. De oogst van deze middag wordt gebruikt voor een podcastserie en een publicatie over deze verdwenen bedrijfstak.

20 april