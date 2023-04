Uitbreiding van paintballterrein op Hulsbeek gaat niet ten koste van andere recreanten in het gebied

Al veertien jaar zijn de Paintball Warriors (opgericht in 2005) actief op Het Hulsbeek. Om precies te zijn op een terrein aan de Bornsedijk. En de beide oprichters Willem Jan Grijsen en Jan Willem Hoesen hebben het daar prima naar hun zin. Ze hebben ook speelvelden op Het Rutbeek en twee in Noord-Limburg (Venlo en Venray). Maar het dichtbegroeide terrein in Oldenzaal betitelen ze zelf als een van de mooiste outdoor-locaties voor de liefhebbers van paintball.