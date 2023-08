Verkeersregelaars gezocht voor Mariafeestje in Oldenzaal & senioren Deurningen blij met terugkeer van Frühshoppen

Oldenza­lers stellen de meeste vragen over veiligheid op het spoor: 'Maar treinen zijn de meest veilige manier van transport’

Waar veel buitenstaanders zich druk maken over de veiligheid op en rond het spoor in Oldenzaal is er volgens wethouder Evelien Zinkweg weinig reden tot zorgen. „We maken dit soms wel heel erg groot. De perceptie komt niet altijd overeen met de werkelijkheid.”