Verplicht leesvoer voor nieuwe Oldenzalers: Harry Roetert schrijft laagdrempelig boek over historie van Boeskoolstad: ‘Ik graaf net even dieper’

Gezonde lunchtrom­mel­ac­tie op Oldenzaal­se scholen: ‘Lief briefje zegt meer dan die pepernoot’

OLDENZAAL - Op basisschool De Linde in de wijk De Thij startte gisteren de landelijke actie ‘Trommel zonder Rommel’. Want al is de tijd van de ‘roze koeken’ in de lunchtrommel voorbij, een gezonde lunch voor kinderen blijft een issue dat nog wel een boost kan gebruiken.

