Vijf mannen aangehouden na reeks fietsendiefstallen in Oldenzaal

Twentse coureur Viscaal gaat bij debuut in Amerika meteen voor podiumplek

Het is bijna zover voor Bent Viscaal. De coureur uit Albergen maakt zich op voor zijn debuut in het wereldkampioenschap langeafstandsracen (WEC). De locatie van de openingsrace is ver van huis in Sebring. De missie voor de race van vrijdag is helder, op een van de oudste circuits in de Verenigde Staten streeft hij naar een podiumplek.