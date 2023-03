Vliegtuigen, laadpalen en fietssloten, overal zit wel iets in van het Oldenzaalse bedrijf Hortec

Column Een container­wo­ning in Hengelo is helemaal zo gek nog niet

Je bent student. Je woont in een muffig zolderkamertje en je betaalt een torenhoge huur. Je moet ook nog douche en wc delen met vier anderen. Dan moet je opletten nu. Of je woont nog bij je ouders en is het tijd om uit te vliegen, maar je weet niet waarheen. Wakker worden! Hier ligt een kans.