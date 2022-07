Vluchtpoging mislukt: inbrekers in kraag gevat na melding van ‘verdachte situatie’ in Oldenzaal

Zondagavond kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Engelbertinklaan in de Oldenzaalse wijk De Graven es. Volgens de melder hielden twee personen zich verdacht op in de buurt van een woning. De politie nam de melding serieus en kreeg al snel één van de twee verdachten in het vizier. Hoewel de man zich uit de voeten maakte, werd hij niet veel later toch door andere agenten gespot in een auto in het bijzijn van de tweede verdachte.

Agenten hebben de twee verdachten aan de kant gezet en troffen in het voertuig inbrekerswerktuigen aan. Niet veel later kwam er een melding binnen van een woninginbraak aan de Umbrialaan. Deze straat ligt eveneens in De Graven es. De politie heeft het tweetal vervolgens aangehouden voor het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. Ook worden ze verdacht van het plegen van de woninginbraak.

Getuigenoproep

De politie doet op social media wel een getuigenoproep. ‘Heb jij gisteren tussen 21:00 uur en 23:30 uur is verdachts gezien in de buurt van de Umbrialaan en de Engelbertinklaan? Laat het ons dan weten! Dat kan via 0900-8844 of via een privébericht.’ Ook mensen met een bewakingsbeelden worden verzocht zich te melden. ‘Hierdoor hebben wij snel inzichtelijk waar camera’s hangen en mogelijk beelden zijn die wij voor een onderzoek kunnen gebruiken.’